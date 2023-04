Mobilité : Liège revoit tout son plan de stationnement !

Ce samedi 22 avril, une importante commission Mobilité était ainsi organisée à l’hôtel de Ville de Liège. Le bourgmestre Willy Demeyer et l’échevin de la Mobilité Gilles Foret y avaient réuni l’ensemble des conseillers communaux, afin d’aborder plusieurs thèmes majeurs et sensibles de la mobilité liégeoise… dont ce nouveau plan de stationnement qui doit enfin “simplifier” les choses.

Pour les riverains…

Actuellement, on compte sur le territoire de la Ville de Liège 62 zones riverains différentes ; “une réalité qui s’est construite de manière empirique”, remarque le bourgmestre Willy Demeyer. “Notre volonté aujourd’hui avec ce nouveau plan, c’est de simplifier tout cela”.

Comment ? Tout d’abord en réduisant le nombre de zones de 62 à 17… des zones plus vastes “et englobant l’intégralité du territoire liégeois”, poursuit Gilles Foret. Actuellement, ce sont 11.000 cartes riverains qui sont en circulation à Liège “mais on observe que dans certaines zones, il y a plus de cartes que de places disponibles”. Ridicule… Grâce au nouveau système plus flexible, le Liégeois qui dispose d’une zone souvent limitée à un bout de quartier (voire de rue), disposera demain d’une zone plus large. “À titre d’exemple”, indique Jean-François Leblanc, responsable Mobilité à la Ville de Liège, “le quartier d’Outremeuse qui dispose actuellement de 6 zones n’en aura plus qu’une”. Et l’Outremeusien de pouvoir, demain, se garer (presque) où il veut dans “son” quartier.

Mesure importante associée à cette nouveauté : se stationner sur une de ces zones sera toutefois plus cher puisque la redevance pour un stationnement illicite, sur une place riverain, grimpera de 40 à 80 euros. “Notre objectif est clairement de faciliter la vie des Liégeois mais tout le problème est bien sûr de garder une mobilité harmonieuse et un cadre agréable tout en faisant en sorte que les services puissent y être rendus”, poursuit le bourgmestre.

Pas question dès lors de bannir la voiture, “dans ce nouveau plan, nous essayons au maximum de tenir compte de toutes les réalités, pour préserver la qualité de vie à Liège et en améliorant les services”, poursuit Gilles Foret. Certaines professions y trouveront d’ailleurs leur compte (lire ci-contre).

Moins de places… en ville

Pour le non-Liégeois, cette réalité “places riverains” impactera de facto la sienne, qu’il soit travailleurs ou “simple” touriste. Mais dans un premier temps, c’est promis, “il n’y aura pas moins de places payantes disponibles”, assurent les autorités. Actuellement, on en compte 4.800 sur le territoire de la ville (et 1.200 abonnements)… L’objectif n’est donc pas de réduire ce nombre de place mais bien de les réorganiser en fonction de l’offre évolutive de mobilité… Indéniablement, le tram aura sa part d’influence puisque, pour rappel, le transport entraîne le réaménagement de 50 hectares d’espaces publics, le plus souvent via la suppression de zones de parking. “C’est notamment le cas en Féronstrée ou près de la Cité administrative”, indique le bourgmestre. Sans parler d’autres zones qui seront majoritairement piétonnes demain comme la place Cockerill.de réorganiser.

Pas moins de places demain pourtant, rassure encore Jean-François Leblanc… mais en organisant le tout différemment. “En continuant d'accentuer ce qui fonctionne bien”, indique Gilles Foret, comme les places “shop&drive” qui ont permis de doper l’occupation de ces places (3 à 10 voire à 15 voitures par jour) ou celles des "kiss & ride" près des écoles. “Et pour rappel, à terme, avec les 1.780 places du parking P + R à Vottem, à quoi s’ajouteront les 1.436 places qui verront le jour dans les parkings de Sclessin et de Bressoux, la balance sera même positive”, conclut Jean-François Leblanc.

Un plan qui rentera en vigueur fin 2023… début 2024.

Des réductions pour certaines professions

L’abonnement annuel pour un travailleur dans les soins de santé passera de 600 à… 100 euros !

C’est une requête qui revient régulièrement sur la table des autorités communales : simplifier la vie de celles et ceux qui ne sont pas Liégeois mais qui, pour des raisons professionnelles, doivent circuler et/se garer en ville parfois longtemps.

Le secteur des soins de santé, médecins, infirmières et infirmiers à domicile et autres aides soignantes, est bien sûr au cœur de cette demande. Comment faire en effet lorsqu’on a un temps de stationnement limité alors qu’on doit s’occuper d’un malade durant de longues heures ? Ou que la rue dudit patient est congestionnée voire “remplie” de places riverains.

Dans le nouveau plan de stationnement, les autorités liégeoises ont décidé de simplifier la vie de ces personnes. Ainsi, là où l’abonnement annuel, pour occuper une place payante à Liège, est de 600 euros, il sera désormais de 100 euros à peine pour ces travailleurs. “Et nous n’oublions pas d’autres professions qui doivent se garer plusieurs heures au même endroit, pour qui le tarif de l’abonnement annuel passera de 600 à 400 euros”. En outre, on précise à l’hôtel de Ville de Liège que les travailleurs des soins de santé pourront même occuper, avec cet abonnement, une place riverain. Une décision jugée logique au regard du service rendu.

15 minutes gratuites

Autre bonne nouvelle pour l’ensemble des “utilisateurs” de Liège, cette gratuité annoncée pour tous ceux qui désireront se garer un court moment à Liège : les 15 premières minutes seront gratuites. “En effet, actuellement, le tarif est attractif pour les 30 premières minutes et est fixé à 20 centimes. Mais on constate que cela ne fonctionne pas”, indique Jean-François Leblanc. Désormais, les 15 premières minutes seront donc gratuites et le tarif à l’heure restera le même : 1,50 euro. “Ce qui place Liège dans les villes attractives”, insiste l’échevin de la Mobilité, “car c’est beaucoup moins cher que dans de nombreuses villes belges”.

Autre simplification au niveau des horodateurs : “l’utilisation du Bancontact qui sera enfin généralisée”. Actuellement, les horodateurs fonctionnent par pièce ou via un système de SMS.

Et l’échevin d’insister encore sur ces tarifs qui restent aussi attractifs, au niveau des redevances en cas de stationnement illicite : “hormis pour ceux qui se gareront sans autorisation sur une place riverain (80 euros), la redevance sera donc fixée à 40 euros. Si on veut comparer avec d’autres grandes villes belges, on constate qu’elle est fixée à 50 euros à Bruxelles, 72 euros à Anvers et 80 euros à Gand”.