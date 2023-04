Un bouc interrompt la circulation des trains et finit dans le combi de police à Huy

Ce dimanche matin, la circulation ferroviaire a dû être interrompue à Huy à la suite de la présence d’un bouc près des voies du chemin de fer ! Aux environs de 8h45, la police de zone de Huy a été avertie de la présence d’un bouc qui se trouvait non loin des voies ferrées aux environs de la rue des Vignes. Étant donné le risque d’incident, les autorités ont décidé d’interrompre la circulation des trains pendant l’intervention des secours. Les policiers ont réussi à prendre en charge l’animal qui s’était échappé de son enclos situé non loin de la gare de Huy entre la rue Sainte-Anne et la rue Thier des Malades.