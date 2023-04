Un Flémallois veut donner une leçon à deux gamins qui font du désordre mais va trop loin

Il était 17 h 30 ce samedi lorsqu’un Flémallois a remarqué deux jeunes de 13 et 14 ans en train d’arracher du béton autour d’un abri bus et de disposer celui-ci au milieu de la chaussée. Il s’est alors lancé à leur poursuite en voiture pour finir par les rattraper et frapper l’un d’eux. Le Flémallois a ensuite mis le gamin de force dans sa voiture pour le ramener chez son père et avoir une discussion avec ce dernier. C’est là que la police est appelée en renfort.