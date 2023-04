Cristal Park à Seraing : Où est passé l’argent d’Ogeo Fund ?

Reste encore des zones d’ombre encore inabordées concernant le montage immobilier du dossier Cristal Park que le chef de groupe PTB Damien Robert entend bien éclaircir. Ce dernier, qui a déjà à plusieurs reprises interrogé la majorité en conseil communal quant à cette affaire, et notamment les propriétés immobilières du Cristal Park, s’apprête ce lundi soir à demander des explications au collège quant aux transactions réalisées avec l’argent d’Ogeo Fund, le fonds de pension de l’intercommunale Enodia (ex-Publifin) qui gère les pensions d’environ 4 200 travailleurs liégeois (pompiers de Liège, CILE, Ville et CPAS de Seraing, Province de Liège…). Et notamment des transactions autour de biens immobiliers liés à un prêt d’Ogeo Fund à Valinvest de 3,5 millions en 2014. Les bâtiments concernés dans ce volet sont le Showroom et la partie en activité de la Cristallerie. Pour le conseiller communal, des transactions immobilières douteuses ont été réalisées avec l’argent issu du fonds de pension liégeois Ogeo Fund.

Explications

En 2008, le duo d’entrepreneurs Justin Onclin et Pierre Grivegnée (Speci) est propriétaire de la société Val Saint Lambert SA (Showroom et Cristallerie) jusqu’à la faillite prononcée en octobre 2013.

Le 23 avril 2014, Ogeo Fund, Valinvest (filiale directe d’Immoval alors dirigée par Pierre Grivegnée) et Cogep (société filiale de la Ville de Seraing) signent un document intitulé “émission d’emprunts obligatoires” qui scelle un prêt d’un total de 3,5 millions d’euros par Ogeo Fund à Valinvest. Ce prêt est conditionné à l’achat notamment du Showroom et de la Cristallerie par Valinvest.

Une expertise immobilière est réalisée à la demande de Pierre Grivegnée pour justifier le prêt d’Ogeo Fund. Les deux bâtiments dits “le Showroom” et “La cristallerie” y sont évalués à 3,16 millions… Quelques mois plus tard, Ogeo Fund prête effectivement les 3,5 millions à Valinvest. Cette somme ne sera jamais remboursée au fonds qui gère notamment les pensions de certains travailleurs de la Ville de Seraing.

Le prêt à peine signé, des flux financiers pour 1,1 million d’euros sont observés sur le compte courant de Valinvest. On observe des transferts intercomptes et une transaction, quatre jours après la signature du prêt d’Ogeo Fund, avec en communication “Acompte project management” pour un montant de 300 000 euros.

12 millions de créance

Ce prêt est en réalité le troisième prêt sur cinq qui est effectué par Ogeo Fund pour le projet Cristal Park pour un total de près de 10 millions, sans jamais se voir rembourser ou effectuer le moindre contrôle quant à la réalisation du projet alors que les comptes plongeaient dans les abysses… Selon un document en notre possession, ce sont 12 millions de créance (intérêts compris) en date du 4 août 2022 qui sont ainsi relevés par Ogeo à charge de Valinvest, sans compter les créances relevées par Ogeo à charge d’Immoval, une autre société du Cristal Park. Rappelons qu’Ogeo Fund a déjà fait couler beaucoup d’encre par le passé sur sa gestion douteuse, notamment sous l’ère Moreau.

Finalement, le 30 juin 2016, un acte de vente notifie que les deux bâtiments ont bien été achetés par Val Saint-Lambert Invest (Valinvest en abrégé), représentée par Pierre Grivegnée et Jean-Luc Pluymers (ex-directeur général du GRE Liège), à la société Val Saint Lambert SA, représentée par le curateur suite à la faillite, pour un montant de 750 000 euros, “soit bien en dessous du montant fixé par l’expertise et l’émission d’obligations”, fustige le conseiller communal, qui pose les questions suivantes : “Comment l’argent des pensions des travailleurs de la Ville a-t-il pu être utilisé pour permettre ce genre d’opération ? A quoi le reste de l’argent prêté a-t-il servi vu que 3,5 millions ont été prêtés et que les bâtiments acquis par Valinvest ne l’ont été que pour 750 000 euros ? ”.