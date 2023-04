La Coopérative Vega en ordre de marche pour les élections de 2024

C’est, avec l’ex-élu Défi, le petit Poucet du conseil communal de Liège. Depuis plus de dix ans déjà, la Coopérative Vega (Vert et à gauche) est représentée au conseil communal de Liège, avec ce visage bien connu des débats liégeois (en tous genres), François Schreuer. Après avoir alimenté le débat urbain via le mouvement Urbagora, le Liégeois aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années fut en effet élu à deux reprises à Liège, en 2012 et en 2018… mais fut toujours le seul élu de Vega. Raison pour laquelle la Coopérative annonce déjà être en ordre de marche pour les élections de 2024… pour lesquelles les ambitions sont clairement affichées.