Liège : Elle harcèle une gardienne de prison !

Elle a aussi poignardé un homme en criant qu’elle allait le tuer. Elle a également fait un salut hitlérien à des policiers qui la contrôlaient, pincé la fesse d’un restaurateur, fait tomber volontairement toutes les sauces d’un snack, cassé un frigo dans un commerce, brisé une vitrine en jetant des bouteilles ou encore menacé et frappé son ancienne petite copine qui se trouvait dans un commissariat pour déposer plainte.

Multitude de faits

Elle a menacé à l’aide d’un couteau un vendeur qui lui demandait de sortir de son night-shop. Chacune de ses sorties de prison est suivie de beuveries, de la commission de nouveaux délits et de nouvelles mises sous mandat d’arrêt… Cette fois, elle s’est approchée d’une gardienne de prison pour la menacer et la harceler. Elle s’est montrée agressive. Elle a frappé un homme au cou avec un objet après un simple différent verbal. Elle a lancé un flacon de parfum en direction d’une vendeuse qui lui demandait d’arrêter d’utiliser tous les parfums l’un à la suite de l’autre.

Elle a tenté d’arracher les lunettes et une boîte de chaussures qu’une dame transportait. Elle s’est ensuite rebellée et a tenté d’arracher l’arme d’un policier. Emmenée en cellule, elle a tenté de mettre le feu au matelas. Depuis 2019, elle a déjà été condamnée à cinq reprises. “Je suis alcoolique abstinente ou non abstinente”, a déclaré l’intéressé qui en réalité n’arrête de boire que lorsqu’elle est enfermée dans une cellule… “Faut vraiment que j’arrête de boire. Ça devient désagréable. Je n’aime plus cette ville-là.” Me Nathan Mallants qui défend l’intéressée a calculé que si sa cliente était condamnée à 5 ans de prison, en comptant tous les sursis qui seraient alors révoqués, elle passerait douze années en prison. Il a plaidé une peine de travail ou un énième sursis probatoire.