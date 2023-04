Des gardes de sécurité ont été appelés dans le hall de l’hôpital et une altercation violente a débuté entre le suspect et les agents. L’individu s’est d’ailleurs jeté sur l’un des gardes et lui a fortement mordu le mollet. L’agent souffre d’une incapacité de travail d’une semaine.

Le suspect, bien connu des services de police, n’a pas contesté les faits mais a tout de même déclaré : “Je n’avais pas l’intention volontaire de mordre le monsieur”.

L’homme a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège lundi. Le dossier a été placé à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt à l’encontre du suspect.