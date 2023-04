Lincent : “Je ne l’ai pas frappée, je l’ai tirée par les cheveux !”

L’homme est décrit par ses voisins et son fils comme quelqu’un qui se transforme lorsqu’il a bu. Particulièrement jaloux et possessif, il deviendrait en plus agressif. Son épouse, quand elle a bu, serait également plus encline à mettre de l’huile sur le feu. Selon le fils des intéressés, Marc s’en serait plusieurs fois physiquement pris à son épouse. Les voisins confirment les tensions, les abus d’alcool et l’agressivité. Le 22 novembre dernier, une scène qui s’est déroulée au domicile du couple a été dénoncée aux autorités. “Je ne l’ai pas frappée”, a d’emblée affirmé Marc. “Je l’ai tirée par les cheveux alors qu’elle était dans le divan. Je l’ai tirée par le bras jusqu’à la faire tomber par terre.” Une scène particulièrement violente. “Je me suis levé, j’ai shooté dans la manne de linge puis je suis parti. Pour moi, je ne l’ai pas frappée”, a-t-il poursuivi.

Ce dernier ignorait qu’au regard de la loi, il n’est pas nécessaire de porter volontairement un coup de pied, de poing ou avec un objet pour être reconnu coupable d’avoir commis un coup. En effet, tout rapprochement volontaire provoquant des blessures est considéré comme un coup. Ainsi par exemple bousculer, pincer, pousser, tirer les cheveux, saisir fermement les poignets ou molester, sont autant de faits qui peuvent être réprimés par la loi comme étant des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail.

Une incapacité de travail

L’épouse de Marc présentait une bosse sur le crâne, une blessure au pavillon de l’oreille et un hématome à la cuisse. Dans sa déclaration à la police, le suspect a admis que ce n’était pas la première fois qu’il agissait de la sorte. Selon ses dires, il aurait arrêté de boire de l’alcool. Le parquet ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé, mais assortie de conditions.

Selon la défense, les voisins seraient intéressés par leurs terrains et cela créerait des tensions. L’avocate a plaidé une suspension simple ou probatoire du prononcé.