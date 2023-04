TC Liège - De nouveaux éléments découverts dans les pièces du parquet dans l'affaire Pharmaceutica

Lundi matin, à la reprise des débats, le tribunal a regretté le dépôt tardif de ces pièces et a constaté différents points. Certains éléments figurant sur les CD apparaissent comme neufs et peuvent modifier la structure des préventions reprochées aux prévenus. Des éléments permettent des recoupements tandis que certains prévenus (dont les principaux) n'ont pas été entendus lors de l'instruction au sujet d'images et d'enregistrements découverts sur les CD du parquet fédéral. Certains faits ont été constatés mais n'ont pas fait l'objet d'une confirmation en termes d'élément d'enquête.

Le parquet fédéral a indiqué qu'il souhaite la poursuite des débats. Les avocats des prévenus concernés pourraient encore, durant les débats ou par la suite, soulever des questions de procédure relatives à cet incident.

L'affaire, surnommée "Pharmaceutica", implique 37 prévenus et concerne un trafic international de produits stupéfiants. La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne avait été saisie pour une valeur de 80 millions d'euros. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. La drogue était importée dans des laboratoires de Ferrières et Modave, où elle était transformée et conditionnée.