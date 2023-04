Afin de finaliser les travaux d’égouttage dans la rue Varin, le double sens de la rue Auguste Buisseret sera rétabli. La rue Varin verra son sens s’inverser vers la rue Bovy.

La circulation sur le tronçon de la rue Varin, situé entre la rue du Mambour et la rue Bovy, sera interdite à tous les véhicules motorisés. La rue Bovy sera quant à elle mise en voie sans issue vers la rue Varin. Une déviation sera mise en place via la rue de Sclessin et la rue Auguste Buisseret.