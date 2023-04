Véhicules électriques : Liège veut développer un vaste réseau de bornes de rechargement

Dans ce contexte et afin de ne pas être “dépassé” par la demande, la Ville de Liège a décidé de prendre les devants. Comme l’indiquait ce samedi en Commission mobilité Gilles Foret, échevin en charge de la problématique, “nous avons récemment commandé une étude d’opportunité et de faisabilité d’implantation d’un réseau de bornes pour le compte de la Ville” ; auprès de Tractebel précisément. Montant de l’opération 60.000 euros… l’ambition étant d’établir un état des lieux de la mobilité mais aussi de dimensionner le nombre de recharge publique à l’horizon 2040.

”Avec cette étude, nous avons en effet voulu prendre les devants”, poursuit l’échevin de la Mobilité. “Plutôt que de développer un réseau à la demande, nous avons voulu investir dans cette étude pour connaître le cadre, les tendances et les besoins”. Histoire de ne pas développer un patchwork incohérent de bornes doit-on comprendre mais bien un réseau adéquat et rationnel.

”Que le citoyen ne soit pas oublié”

Selon les prévisions wallonnes, 4.000 points de chargements devront être développés sur le domaine public et 2.000 sur le domaine privé mais accessibles au public, en plus des 1.000 points prévus le long du réseau structurant. “De notre côté, notre souhait avec cette étude est de faire en sorte que le citoyen ne soit pas oublié”, poursuit l’échevin, “et dans notre cas, il faut bien se rendre compte que Liège n’a pas la même réalité qu’une commune rurale ou semi-rurale”.

Liège entend donc cibler les zones et définir les besoins spécifiques à la métropole… non sans prendre en compte une réalité mondiale dans le secteur. Dans l’étude de Tractebel, on précise par exemple que la recharge ultrarapide d’un véhicule demande autant de puissance que pour 50 véhicules sur des chargeurs plus lents, à domicile… "l’enjeu est donc de dimensionner le type de chargeur aux besoins spécifiques”, poursuivent les autorités liégeoises.

Parmi les recommandations, on évoque encore le maintien du stationnement payant en plus de la recharge, si la borne est dans une zone payante, le tarif croissant au-delà d’un certain temps de charge et l’équipement des places par un système permettant de contrôler la présence du véhicule et le temps de stationnement.

Alors que 22 emplacements ont déjà été cartographiés et vérifiés sur le terrain à Liège, on cite le chiffre de plus de 250 places de recharge nécessaires sur le territoire, à l’horizon 2030. À court terme, Liège ambitionne de développer 136 emplacements comprenant à chaque fois deux bornes.