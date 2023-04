Un petit comité de militants était présent ce lundi soir, à l’entrée de l’hôtel de Ville, afin de tirer la sonnette d’alarme sur cette situation de personnes dormant… dans la gare des Guillemins. Ou plutôt dans le parking intérieur de la gare liégeoise. D’ici quelques jours, ils seront en effet expulsés de cet abri de fortune en raison de l’installation d’un dispositif de sécurité visant à protéger les véhicules stationnés ici ainsi que leurs utilisateurs.

Si la solution trouvée par ces personnes en détresse n’est certainement pas la meilleure réponse apportée, elle avait au moins le bénéfice de les protéger temporairement du froid. Les manifestants étaient donc venus, ce lundi soir, pour attirer l’attention du monde politique sur cette situation désolante qui va donc “encore empirer”. “En effet, dès le mois de mai, ce lieu ne sera accessible qu’aux seuls détenteurs de tickets de parking. Et bien que les responsables communaux et différents services de la Ville aient été au courant, aucune intervention n’a été mise en place pour anticiper et accompagner cette expulsion. À charge dès lors pour Sécurail et pour les associations de terrain de faire face à la situation sans pouvoir proposer des alternatives aux personnes réfugiées dans ce parking”, dénonçaient les manifestants.

La requête de ces derniers ? Éviter les caricatures confondant toxicomanes et sans-abris ou sans papiers ; et surtout, trouver une solution “plus humaine” pour ces personnes.

Les manifestants devant l'hôtel de ville de Liège. ©bechet

Rencontre avec la ministre

Ce cri de la rue semble avoir été entendu, du moins par plusieurs conseillers dans un premier temps puisque quatre questions orales ont été adressées au Collège sur cette situation dramatique ce lundi soir. Tour à tour, David Ambrosio du PTB, Diana Nikolic et Cécile Firket du MR, Jean Claude Marcourt pour le PS et Guy Krettels de Vert Ardent ont interpellé les autorités communales afin de savoir quelles solutions pouvaient être apportées à cette problématique. Le conseiller Guy Krettels insistant sur le fait qu’un “toit sur la tête est la condition de base pour pouvoir entamer un travail d’accompagnement social qui permette d’envisager une sortie de cette misère et de mettre en route un projet d’insertion”.

Dans un premier temps, le bourgmestre Willy Demeyer a détaillé les profils des personnes concernées : actuellement, on dénombrerait ici, chaque matin, entre 10 et 25 personnes. Parmi elles, une moitié sont en séjour illégal. Toxicomanes, réfugiés non aidés par Fedasil ou encore personnes sans-papiers… leurs profils sont variés.

Que faire ? Laisser l’accès au parking est-elle la solution idéale ? “Plusieurs réunions de concertation avec la SCNB se sont tenues depuis l’annonce de ces travaux de sécurisation”, a informé le bourgmestre “et une rencontre avec le cabinet de la ministre Christie Morreale est également prévue ce mercredi”. Willy Demeyer a encore rappelé qu’il avait interpellé à plusieurs reprises le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration “sur les carences de l’État en termes de prise en charge des candidats réfugiés, des candidats déboutés, des personnes en séjour irrégulier… carences qui reportent invariablement les réponses à apporter sur le Villes et Communes qui ne sont pourtant pas compétentes”.

Fin des débats ? En aucun cas puisque le problème reste entier et qu'il n'est nullement limité à ces quelques dizaines de personnes à Liège. Le bourgmestre ne peut dès lors que rappeler les efforts réalisés par la Ville (doublement de la capacité des abris de nuit, 1,5 million d’euros octroyés aux dispositifs d’aide aux personnes en détresse ou encore 3 millions consacrés aux personnes fragilisées via le Relais social) pour faire pression sur les autres niveaux de pouvoir.

L’objectif affiché en début de législature, visant à faire de Liège une ville “zéro sans-abrisme”, s’éloigne tous les jours un peu plus.