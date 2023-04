Le rôle de ces responsables est de collaborer pour organiser, au quotidien, les activités des antennes locales de la Croix-Rouge, entretenir les contacts avec les autorités et mobiliser les bénévoles pour répondre aux besoins du terrain. Au total, ce sont quatre présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires qui sont recherchés pour relever ces fonctions, soit 12 personnes.

Dans chaque province wallonne, une vingtaine de Maisons Croix-Rouge proposent des services et des activités en faveur de la population, comme des formations aux 1ers secours, des magasins de seconde main, mais aussi une aide directe aux plus démunis avec des distributions de colis alimentaires ou la mise en place d’épiceries sociales.

Une vraie “petite entreprise”

"Être président, c’est comme être chef d’une petite entreprise”, s’amuse Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. "Il faut être disponible, motivé, et ne pas avoir peur de l’engagement”, ajoute-t-elle. En effet, de nombreuses réunions et activités sont à la charge de ces quatre mandataires, qui ont souvent un profil de pensionné, avec du temps libre à consacrer à une belle cause. "Évidemment, toute personne qui souhaite donner de son temps à la Croix-Rouge est la bienvenue”, rassure la porte-parole.

À noter que tous les bénévoles de la Croix-Rouge sont accompagnés et formés avant de prendre leur fonction. "Une séance d’information est organisée, un coaching et un encadrement de qualité sont prévus pour ne jamais laisser le bénévole seul face au travail”, insiste Nancy Ferroni.

Ces 12 mandataires rejoindront le plus grand groupe de bénévoles du pays, soit 11 500 personnes prêtes à s’investir pour un monde plus solidaire, un objectif qui est au cœur de chacune des actions de la Croix-Rouge de Belgique. Plus d’un dixième de ces 11 500 bénévoles, soit 1 200 personnes, occupent une fonction à responsabilité. Mais, c’est le “cycle du volontariat”, comme l’appelle la porte-parole. "Chaque année, 2 000 bénévoles nous quittent et 2 000 nouveaux viennent les remplacer”, conclut-elle. Serez-vous le prochain à rejoindre les rangs ?

Toutes les informations sur les profils recherchés et les procédures de sélection sont à retrouver sur le site officiel de la Croix-Rouge.