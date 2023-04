Aujourd’hui, c’est un télescope “beaucoup plus puissant et plus efficace” qui a été installé sur le site de l’observatoire du Mont Abu à Gurushikar, au Rajasthan. Le site, perché à 1 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, est “l’un des meilleurs sites en Inde pour les observations astronomiques”. Une victoire de plus pour la société liégeoise, qui collabore également avec des institutions américaines et chinoises.

Le télescope a été transporté en pièces détachées dans des conteneurs sur mesure, à 1 700 mètres d'altitude. ©DR

Les principaux composants du télescope, tels que le miroir primaire de 2,5 m et les pièces structurelles de la monture, ont été fabriqués chez AMOS. L’assemblage du télescope a été réalisé dans le grand hall d’assemblage de Liège, en Belgique. Tous les composants ont été intégrés, suivis par l’alignement des optiques, le réglage des axes, les tests fonctionnels et enfin les premiers tests de performance sur le ciel en septembre 2020 à Liège.

Une attente de plus de deux ans

Si le télescope est arrivé intact, l’attente fut longue. En effet, la construction du télescope était terminée en octobre 2020. Assemblé dans les ateliers de Liège, il a fallu démonter l’engin de plusieurs tonnes pour pouvoir le transporter à plus de 7000 kilomètres de la Cité ardente.

Placées dans des caisses fabriquées sur mesure, “les différentes pièces ont d’abord été amenées en camion vers la Meuse, pour ensuite traverses les mers et océans et arriver en Inde par bateau”, explique Xavier Verians, l’un des directeurs d’AMOS. “Le matériel était beaucoup trop lourd pour être embarqué en avion”, précise-t-il.

Une fois arrivé sur place, après un périple de plus de deux mois, il a fallu ré-assembler le matériel. Mais, petit problème, la situation de pandémie mondiale début 2021 a empêché toute installation à ce moment-là. La plupart des caisses ont été stockées dans le bâtiment de l’observatoire et une bonne collaboration entre AMOS et PRL a permis de suffisamment protéger les conteneurs restants pour bien supporter la saison de la mousson. L’installation a repris fin 2021 et a été en grande partie achevée avant la mousson de 2022.

Le télescope mesure 2,5 mètres de haut et pèse plusieurs tonnes. ©AMOS

Les tests d’acceptation finaux ont eu lieu en octobre 2022 en présence d’un comité d’examinateurs composé de 25 scientifiques et ingénieurs de la communauté astronomique indienne et les “performances exceptionnelles du télescope ont été démontrées”.

Xavier Verians se réjouit de cette quatrième collaboration entre nos deux pays et applaudit “la capacité d’AMOS à fournir des télescopes de classe mondiale dans le monde entier”. Une chose est sûre, les Liégeois n’arrêtent pas le progrès.