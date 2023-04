Dans la soirée, un individu a profité du fait que la voiture d’une dame stationnée dans le quartier était restée ouverte pour y voler son sac à main. Quelques minutes après le vol, le suspect a été filmé en train de réaliser un retrait en commettant une fraude informatique avec la carte bancaire qui venait d’être dérobée dans les environs.

Le suspect a été rapidement identifié et arrêté. Entendu, il a prétendu avoir trouvé le sac à côté d’une poubelle. Selon le parquet, le délai entre le vol et l’usage de la carte est particulièrement court et laisse peu de place à la version du suspect.

Ce mardi, ce dernier a été déféré au palais de justice. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mise sous mandat d’arrêt. Le suspect est déjà bien connu des autorités.