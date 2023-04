Liège : L’éducateur reconnu coupable d’avoir dragué des étudiantes

Aller à l’hôtel…

La cour a confirmé cette décision. Le trentenaire était poursuivi pour avoir commis de l’incitation à la débauche sur trois jeunes filles. En juin 2019, le suspect a été dénoncé aux autorités. Plusieurs jeunes filles, dont des majeures pour lesquelles il n’était pas poursuivi, ont expliqué qu’Hicham leur avait fait des propositions indécentes. Lors de sa comparution devant les juges, le suspect a nié tous les faits mis à sa charge. Les jeunes filles ont expliqué que l’homme qui n’était pas censé se retrouver à leur étage, s’était rendu dans leur chambre et leur avait fait des compliments. Il s’est montré insistant et leur a fait des propositions indécentes. Il a envoyé des messages Snapchat mais aussi des SMS sur les GSM des jeunes filles. il s’est montré empressé et a proposé à certaines de les voir en dehors de l’internat. Il leur a ainsi proposé d’aller au restaurant, de les conduire à l’école, d’aller au cinéma, mais aussi d’aller à l’hôtel !

Certaines ont expliqué avoir été menacées ou enjointes de garder le silence. Deux d’entre elles ont déclaré qu’il avait proposé de leur faire un baiser soit comme “au cinéma”, soit comme au “théâtre.” Le prévenu a démenti toute intention malsaine. Une jeune fille a expliqué qu’il leur avait envoyé un message proposant d’en masser une, d’aller dans les toilettes ou encore de venir dans la chambre d’une autre. Trois jeunes filles mineures d’âge sont concernées, mais d’autres plus âgées ont également confirmé les comportements déplacés de l’intéressé. En appel, le prévenu a déclaré qu’une personne avait créé un faux profil en utilisant sa photo pour se faire passer pour lui. “Je n’ai jamais eu tous ces réseaux”, a-t-il expliqué. “Cette personne a créé tous ces réseaux pour me détruire. Cette personne-là fait cela pour bien se faire passer pour moi. ”

Le prévenu a estimé que la société évoluait de manière négative. “Maintenant si un homme se retrouve en rendez-vous entre adultes consentants, si l’homme voulait embrasser la dame, il pourrait se retrouver poursuivi pour harcèlement. L’homme est un bâtard vicieux et la femme est la pureté. Mais on ne veut pas écouter mon épouse. Si on était en conflit, sa parole serait d’or. Ça me bousille ces accusations”, a-t-il déclaré en pleurant. La cour, tout comme le tribunal, a estimé les faits comme étant établis.