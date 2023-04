Liège : Soupçonné d’avoir frappé un déficient mental

Selon plusieurs témoins, Luc ne cessait de crier. Une affirmation que le tribunal a pu lui-même constater à au moins une reprise lorsque le prévenu a répondu à une des questions posées sur un ton si fort que la juge a sursauté. Les faits à charge de Luc ont été dénoncés en avril 2021. Le beau-fils de Luc était employé dans un atelier protégé. Il ne s’est pas présenté sur place. L’assistante sociale qui était en contact avec lui est venue le voir au domicile. L’homme était prostré dans son lit. Il a expliqué qu’il avait mal au ventre. À force de parler avec lui, l’assistante sociale a réussi à le convaincre de venir travailler. Le lendemain, le même scénario s’est reproduit. L’assistante sociale est revenue au domicile familial, mais cette fois, accompagnée du frère du jeune homme.

Le fils se serait excusé

Ce dernier a éclaté en sanglots et a expliqué qu’il avait mal car Luc le frappait. Il a expliqué qu’il lui tordait les doigts, lui avait porté un coup de poing au ventre, à la colonne vertébrale et au bas du dos. “Je suis faible, j’ai peur de lui”, avait-il indiqué. Il portait des traces de coups, notamment dans le dos. Le médecin a estimé qu’il avait une incapacité de travail de dix jours. Il a expliqué que l’homme ne s’en prenait pas qu’à lui, mais également à sa maman, une dame malade. Il est apparu que Luc lui donnait des médicaments en quantité plus importante que ce que le médecin lui avait prescrit. Elle a confirmé que Luc s’en prenait physiquement à elle. Elle portait des traces de coups, notamment à la lèvre, au bras, au coude et à l’œil, mais selon son infirmière, elle avait pour habitude de se laisser tomber lorsqu’elle n’était pas d’accord du traitement qu’on lui accordait. “Ce n’est pas moi qui l’ai fait”, a indiqué le prévenu. “On m’a arrêté comme un malpropre devant tous les voisins. Je m’en suis toujours occupée. ”

Luc ne s’entendait avec aucun des deux fils de la dame. Mais selon lui, celui qui a reçu les confidences du jeune homme lui aurait fait une déclaration tout à fait étonnante. “À l’enterrement de sa mère, il est venu me parler et m’a dit qu’il espérait qu’un jour je lui pardonnerais.” Me Antoine Moreau, à la défense, a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute de son client. Il a également plaidé une suspension du prononcé ou un sursis.