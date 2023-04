Modave : Il aurait violé un déficient mental

Le parquet général a requis quatre ans de prison ferme à l’encontre d’un habitant de Modave âgé de 62 ans qui est soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité et des viols sur un déficient mental âgé d’une cinquantaine d’années. Ce dernier est le neveu de l’oncle du suspect. Il était quotidiennement aidé par des assistantes sociales. Sa déficience mentale serait évidente pour toute personne qui le rencontre. Il se rendait dans un groupe de parole lorsqu’il a évoqué des abus et des viols dont il aurait été victime. Il a expliqué qu’il voyait le Modavien pratiquement tous les week-ends entre 2009 et 2018. Il a dit avoir peur de l’intéressé. Il a précisé qu’il lui imposait de lui faire des fellations et le violait. Il a aussi déclaré que l’homme l’obligeait à le pénétrer avec des objets. Les experts ont estimé que le quinquagénaire était crédible.