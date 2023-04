Reconnaissez-vous ces personnes ?

Le 1er individu est de corpulence mince. Il était vêtu d’une veste claire, d’un pantalon bleu avec une ligne blanche sur les côtés et de baskets bordeaux à bords blancs et semelles rouges. Il était en possession d’un sac à dos gris.

Meurtre de Vinciane Mathues ©Police fédérale

Le 2e individu est de corpulence athlétique et est plus grand que le 1er. Il était vêtu d’une veste bicolore (bleu marine et turquoise), d’un pantalon noir et de chaussures brunes. Il était en possession d’un sac à dos noir.

Si vous reconnaissez ces personnes ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au numéro gratuit 0800 30 300 ou par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.