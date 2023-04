Bâillonné, ligoté et tabassé : elle monte un faux home invasion pour faire agresser son beau-fils !

Au départ, elle a déclaré que le jeune homme âgé de 18 ans mais qui a un âge mental d’un adolescent de 14 ans, lui avait fait des avances. Mais cette invention n’a pas eu l’effet escompté. Le père du jeune homme ne l’a pas écarté comme elle le souhaitait. Elle a alors monté sur pied une agression abjecte du jeune homme pour parvenir à ses fins. Des faits d’autant plus choquants que le jeune homme prenait Laetitia comme une maman de substitution. Cette dernière a utilisé deux mineurs à qui elle a monté la tête. Elle a commencé à décrire son beau-fils comme un monstre pédophile, ce qu’il n’est absolument pas. Elle a déclaré aux deux jeunes qu’elle voulait qu’on le “massacre.” Elle leur a expliqué qu’elle voulait qu’on lui casse les os, notamment les jambes et les bras. Elle voulait que les jeunes l’attachent et l’abandonnent dans la cave. Elle a précisé que lorsqu’il aurait les yeux bandés, elle voulait elle-même lui porter des coups aux parties intimes ! Elle a dit aux agresseurs qu’ils devaient déclarer à la victime que ce passage à tabac était dû au fait qu’il aurait précédemment dénoncé des personnes dans le cadre d’un trafic de fausse monnaie. Une manœuvre qui avait pour but de diriger l’enquête dans une mauvaise direction.

Première date choisie

Une première date avait été choisie pour commettre l’agression, mais cela n’a pas pu se faire… Elle a donc reporté l’expédition punitive au 27 août 2021. Laetitia a aidé les agresseurs en prenant soin de laisser la porte à l’arrière de l’habitation ouverte pour leur permettre de rentrer facilement. Cette nuit-là, le jeune homme a été réveillé en sursaut par une main qui lui appuyait sur la tête. Les agresseurs lui ont poussé une chaussette dans la bouche qu’ils ont maintenue avec du scotch. Ils lui ont bandé les yeux avant de le rouer de coups de pied, de poing et de casque de moto. La victime a ensuite été contrainte de s’asseoir sur le sol tandis que les agresseurs l’attachaient aux pieds et aux mains. Ils ont tout retourné dans la pièce et ont emporté des jeux vidéo, une tablette iPad et un iPhone. Ils ont pris les clés de la voiture du père et ont pris la fuite avec le véhicule.

Les enquêteurs ont retrouvé cette voiture devant chez Laetitia, la compagne du papa. Entendue, elle a fini par admettre avoir commandité l’agression. En instance, elle a écopé de 5 ans de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive.