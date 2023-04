Classement étendu pour le bâtiment de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège

Les nouvelles parties classées sont :

les façades, toitures, couloirs voûtés et salles voûtées de l’aile des Jésuites ;

les façades et toitures des trois travées de l’aile “Velbruck” ;

les façades et toitures non encore classées de l’aile de la bibliothèque ;

les façades avant et latérales et les toitures de l’aile de l’ancien Institut chimique.

Extension de classement de plusieurs ailes du bâtiment central de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'ULiège. ©D.R.

”Cette extension de classement offre aux bâtiments historiques de l’Université de Liège une protection patrimoniale plus cohérente puisque l’avant-corps central et ses deux ailes symétriques, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de la salle académique, de la salle de l’horloge et de la salle de lecture des périodiques bénéficiaient déjà d’un classement”, justifie la ministre.

Le bâtiment de la Faculté de Philosophie et Lettres “a joué et continue de jouer un rôle structurant prépondérant au cœur de la Cité ardente. Celui-ci a dicté l’évolution urbaine de tout un quartier et d’une portion significative du paysage liégeois”.