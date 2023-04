Il se déshabille pour semer les gardes de sécurité

L’agent de sécurité a réussi à rattraper le suspect, qui s’est débattu. Un second agent de gardiennage est alors venu à la rescousse de son collègue et, à deux, ils sont parvenus à maîtriser l’individu. La police a été appelée sur les lieux et a embarqué l’homme, qui est en situation irrégulière.

Celui-ci a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège, mercredi matin. Le dossier a été placé à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt à l’encontre du suspect.