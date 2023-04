Le "Bois d’à côté" à Flémalle est sauvé

De nombreux promoteurs étaient également intéressés par ce terrain, mais le propriétaire de la plaine avait accepté de signer une clause d’exclusivité sur la vente jusqu’au 1er mai, à l’avantage de l’ASBL “Le Bois d’à côté”.

Le terrain boisé a une superficie de 14 000 m². ©D.R.

Alors que le montant récolté stagnait à 95 000 euros après deux mois de crowdfunding ; le 3 avril, l’ASBL annonçait qu’une généreuse donatrice avait acheté 20 % du terrain pour la somme de 150 000 euros. Cette citoyenne s’est d’ailleurs engagée à ne rien construire pendant 15 ans sur la surface acquise.

Enfin, mardi matin, la bonne nouvelle est tombée : la barre des 300 000 euros a été franchie. Au total, à l’heure d’écrire ces lignes, ce ne sont pas moins de 740 contributeurs qui ont mis de leur poche pour sauver cet écrin de nature.

Et maintenant ?

"L’objectif était de récolter 300 000 euros. Dorénavant, toute nouvelle contribution, jusqu’au 1er mai, servira à financer les futures activités”, annonce l’ASBL, qui souhaite créer une zone ouverte à tous pour y promouvoir la collectivité et la biodiversité.

Ainsi, l’ASBL aimerait mettre en place des ruches, en partenariat avec l’école de promotion sociale de Grâce-Hollogne. Aussi, il est prévu d’y construire une mare didactique, qui permettra de favoriser l’apparition de nombreuses espèces végétales et animales.

L'ASBL souhaite développer de nombreuses activités sur le site. ©DR

Enfin, une yourte pourrait être mise à disposition des mouvements de jeunesse ou de groupes scolaires lors du mauvais temps et l’ASBL pense même créer un potager collectif, "un espace de production de légumes pour les personnes ne possédant pas de place pour faire pousser les leurs à la maison, entre autres”, se réjouit l’ASBL.

Les projets seront priorisés en fonction des budgets disponibles et de leur faisabilité. "Quand nous serons propriétaires du terrain, nous pourrons demander des subsides à la Province, mais aussi à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie Bruxelles, ce qui permettra de sauvegarder, le plus longtemps possible, cette nature fédératrice”, conclut l’ASBL. .