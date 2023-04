Liège : Fixation du dossier “Air cocaïne” devant le tribunal

Le 15 décembre 2021, un colis en provenance du Mexique transporté par la société Swiss port contenait septante pains de cocaïne pour un total de plus de septante kilos ! Les autorités ont suivi le colis jusqu’à sa destination, c’est-à-dire le domicile d’Adem à Cheratte. Le camion qui contenait la drogue a été escorté par la police pour éviter tout risque de vol. Les suspects étaient déjà sur écoute depuis de nombreux mois. La police a réalisé des perquisitions et des arrestations, le 24 décembre 2021. Hassan, Hafid, Mehmet, Souliman, Adem et Kadir ont été interpellés. Les policiers ont retrouvé la drogue en perquisition chez Adem. L’intéressé dément toute intervention dans le dossier. Cette enquête a également permis l’arrestation d’autres suspects. En effet, cette livraison de cocaïne aurait été possible grâce à des complicités internes au sein de la société de transports.

Liens avec l’Amérique du Sud

Un superviseur et des anciens employés sont également poursuivis. ” En contact avec des trafiquants en Amérique du Sud (Colombie, Panama, Mexique ?), les suspects récupéraient régulièrement des chargements des dizaines voire des centaines de kilos de drogues dans des conteneurs et palettes de produits déchargés à Bierset durant la nuit d’avions-cargos en provenance directe d’Amérique du Sud via le Mexique et les États-Unis”, a indiqué le parquet dans un communiqué. La drogue était cachée dans des denrées qui servaient à les dissimuler.

La police a également saisi 119 000 euros en liquide. Lors d’une précédente audience, la défense d’un des prévenus s’est émue du fait qu’une montre Rolex avait disparu au cours de l’enquête pour réapparaître lorsqu’un policier qui a notamment travaillé dans ce dossier a été arrêté. Les avocats souhaitent que le dossier à charge de ce policier, qui est toujours à l’instruction, soit joint au dossier “Air Cocaïne” pour s’assurer que l’intervention de ce policier suspect n’ait pas pollué l’enquête. Il a été rappelé la présomption d’innocence de ce policier. L’incident sera joint au fond du dossier. L’audience a été fixée au 3 mai prochain.