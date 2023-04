Liège : Il a prostitué sa compagne

Zied, 31 ans, un homme en séjour irrégulier sur le territoire, a écopé de quarante mois de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis du proxénétisme avec circonstance aggravante de vulnérabilité, de la traite des êtres humains, de la séquestration et des coups et blessures volontaires sur sa compagne. Cette dernière, également en séjour irrégulier sur le territoire, ne parlait même pas le français. Elle n’a aucune attache en Belgique et est complètement esseulée. C’est lors d’un contrôle de routine dans le quartier Cathédrale Nord à Liège que les faits ont été découverts par la police. La compagne de Zied n’était pas en possession de ses papiers d’identité. Elle n’avait pas de téléphone et aucun argent sur elle… Elle ne parlait pas le français. Une enquête a débuté et un client de la dame a été entendu par les inspecteurs.