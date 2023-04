Oreye : Il diffuse des photos sexuelles

Christophe, 38 ans, un habitant de Fouron-le-Comte a bénéficié d’une suspension du prononcé d’une durée de trois ans devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir diffusé des photos à caractère sexuel d’une collègue avec qui il a entretenu une relation. Le 21 avril 2021, une jeune femme a déposé plainte contre l’intéressé, un collègue de travail, auprès de l’auditorat du travail de Liège et du Procureur du Roi de Liège, pour harcèlement sexuel au travail et diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel. Elle a rencontré le trentenaire dans une société située à Oreye. Elle y travaillait comme intérimaire. Après avoir discuté via l’application Messenger, il a commencé à envoyer des photos de lui. Au départ réticente, elle a fini par lui faire confiance et faire de même. Ils ont entretenu une relation sexuelle.