Un distributeur d’argent bientôt géré par la Ville de Seraing à Ougrée ?

Face à la suppression toujours plus grande des distributeurs de billets par les grandes banques, en l’occurrence celui d’Ougrée, la Ville de Seraing a souhaité agir en proposant de placer elle-même un distributeur de billets dans le quartier ougréen. “Cette disparition de distributeurs est un problème pour les commerçants, mais aussi les citoyens qui souffrent de la fracture numérique. On sait que dans certains quartiers, les banques sont inexistantes, et certains citoyens doivent se rendre au Sart-Tilman ou à Boncelles”, a soutenu ce lundi soir en conseil communal la bourgmestre Déborah Géradon, qui souhaite apporter une solution au problème en finançant elle-même l’installation (location) d’un distributeur d’argent cash. “On veut donner la possibilité de financer ces distributeurs dans des quartiers qui n’y ont pas accès”.