Awans : L’erreur dans le budget analysée

Afin de comprendre l’origine de l’erreur, la commune avait mandaté un réviseur d’entreprise. Celui-ci a remis son rapport à l’ensemble des conseillers communaux. Dans les conclusions, on peut lire que “la faille identifiée dans le processus de contrôle interne de la commune s’explique par plusieurs facteurs. Premièrement, “l’absence de contrôle de type 4 yeux au niveau opérationnel”, ce qui signifie que le travail n’a été fait que par une seule personne, sans que cela soit vérifié par une autre. Rien d’étonnant à cela puisque cela fait plus de 40 ans que la commune procède ainsi. Deuxièmement, le réviseur pointe “une procédure de mise à jour différente d’emprunts selon la banque concernée”. Autrement dit, l’erreur provient de l’absence de mise à jour des crédits d’emprunts de la banque Belfius. Troisièmement, “une justification erronée du comité de direction à la suite des questions qui lui ont été posées concernant l’origine et la hauteur du boni budgétaire”. En conclusion, si l’erreur est humaine, venant d’une seule personne qu’est la directrice financière, qui n’a pas procédé à la mise à jour des crédits, c’est l’ensemble du comité de direction du budget, soit cinq personnes qui sont responsables de cette erreur.

Vote des délégations

Malgré l’absence d’André Vrancken, le vote des délégations de marchés publics du collège par le conseil communal a pu avoir lieu lors de la séance du conseil ce mardi soir, la majorité étant réunie. Le président du conseil communal Luc Tosquin a en effet voté comme annoncé l’ensemble des délégations, “car comme je l’ai dit, mon intention de voter contre lors du précédent conseil n’était pas de bloquer la commune mais de lancer une alerte quant à la mauvaise gestion budgétaire de la commune”. La commune peut ainsi poursuivre plus sereinement sa gestion journalière. La non-délégation aurait ralenti fortement son fonctionnement. Il était ainsi assez “drôle” de retrouver à l’ordre du jour du dernier conseil une liste longue de petits marchés comme “L’acquisition de plantes pour les bacs à fleur” ou “l’acquisition de deux jerrycans” qui habituellement ne passent pas sous le vote du conseil. Le bourgmestre Thibaud Smolders retrouve ainsi sa majorité qu’il espère garder sagement jusqu’à la fin de son mandat.