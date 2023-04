Grève du personnel chez Sligro (ex-Metro) à Liège vendredi

”Aujourd’hui, les syndicats constatent que le groupe néerlandais Sligro […] recherche sans cesse l’augmentation de ses parts de marché (et donc de ses bénéfices), en étendant son empire en Belgique sous le nom de Sligro Food Group Belgium et surtout en faisant fi de la situation des travailleuses et travailleurs”, expliquent la FGTB, la CSC et la CGSLB dans un communiqué commun.

La concertation sociale est considérée comme “une perte de temps” par l’entreprise et le dialogue a disparu depuis longtemps, dénoncent les syndicats.

”L’incertitude est grande parmi les travailleurs, par exemple à Rotselaar, où les activités pourraient être transférées à Maastricht. Mais la direction n’est guère disposée à négocier”, abonde une source syndicale.

Le front commun pointe aussi le licenciement récent d’un délégué syndical “sous prétexte qu’il exerçait ses fonctions de représentant avec un peu trop de zèle”. Les travailleurs sur le terrain font aussi état de nombreuses altercations entre la direction et les délégués, à entendre la FGTB, la CSC et la CGSLB.

Toutes trois ont dès lors déposé un préavis de grève national, pour l’entièreté des travailleurs de Sligro en Belgique. Le site de Herstal sera le premier à passer à l’action, ce vendredi matin, les syndicats affirmant que des menaces sur l’emploi y ont été proférées en conseil d’entreprise.

Rudi Petit-Jean, administrateur délégué de Sligro Food Group Belgium, est particulièrement déçu par la grève à venir. “Cette annonce est très inattendue. Nous sommes en plein dialogue social et une nouvelle réunion est prévue pour le mardi 2 mai. Une grève contourne toutes les étapes formelles habituelles.”

Le site de Liège sera remodelé au cours de la période à venir. Pour mener à bien cette rénovation, certaines activités devront être temporairement délocalisées à Maastricht. “Mais tout le monde peut continuer à travailler à 100 %”, assure le patron, déplorant l’attitude des syndicats.