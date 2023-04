Liège : Il se masturbe devant sa voisine

Au début, elle était décidée à continuer son ménage, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive, ébahie, que l’intéressé était occupé à se masturber en la regardant ! Elle s’est alors dissimulée pour le filmer. Elle était particulièrement choquée de la scène à laquelle elle venait d’assister. Elle a appelé une amie. C’est cette dernière qui l’a convaincue d’appeler la police. Les inspecteurs sont arrivés et n’ont pas eu trop de difficultés à retrouver le jeune homme puisque son domicile était facilement identifiable.

Un raisonnement qui pose question

Le jeune homme a été entendu par la police et là, ce fût une succession de réactions pour le moins étonnantes… En effet, il a interprété le fait que la dame lave ses carreaux comme une invitation à se masturber ! “Pour moi en fait, elle m’avait déjà aperçu nu”, a expliqué le prévenu devant la juge. “Elle a nettoyé tous ses carreaux. Je me suis dit qu’elle lavait ses carreaux, que c’était une expérience. J’ai cru que c’était une invitation. C’est une erreur. J’ai cru qu’elle voulait en voir plus. C’est sûrement un malentendu. Je croyais qu’elle nettoyait ses carreaux pour en voir plus. Je me suis dit, elle lave ses carreaux, ce n’est pas anodin.”

Lors de son entretien avec l’expert psychologue, il a également estimé qu’une jeune femme qui se promenait sans soutien-gorge ou avec une minijupe souhaitait automatiquement avoir une relation sexuelle. Le tribunal a décidé de lui imposer une probation.