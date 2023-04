Un soutien local mais pas de retour à Liège pour Sarah Schlitz

”Combat face aux conservatismes”

”La politique autrement, c’est aussi se retirer pour faire avancer les causes qui nous sont justes. Le choix qui tu as porté est en parfaite cohérence avec la ligne qui a toujours été celle d’Ecolo : la probité et la transparence”, indiquait ce mercredi Caroline Saal, cheffe de file des Verts liégeois. “Tu as démontré que nos combats gouvernementaux sont supérieurs à ta personne. Nous continuerons ce combat face aux conservatismes et choisirons toujours les forces du vivre ensemble pour renforcer notre démocratie”. Un avis partagé par le ministre fédéral Écolo Georges Gilkinet qui réitérait aussi son soutien à sa collègue liégeoise… tout comme de nombreux sympathisants Ecolo de la région liégeoise.

La démission de Sarah Schlitz ne signifie donc pas un isolement de l’élue sur la scène politique, celle-ci étant plus que jamais soutenue par son parti. Et cela ne signifie donc pas non plus un retour en arrière. Comme nous le confirme aujourd’hui le groupe Vert Ardent en effet, Sarah Schlitz ne reviendra siéger au conseil communal de Liège… et pour cause, elle avait elle-même démissionné au lendemain des élections de 2018, alors qu’elle était appelée à remplacer la députée Muriel Gerkens. Elle se consacre depuis à son mandat fédéral et devrait donc continuer à le faire depuis le “banc” des députés fédéraux. De facto, elle reprend le siège occupé par le Wanzois Nicolas Parent depuis 2,5 ans qui est, pour sa part, éjecté du parlement fédéral.