76.000 gobelets et plus de 25.000 gourdes…

”Nous tentons autant que possible de sensibiliser à la réduction des déchets et de l’utilisation du plastique”, a-t-il expliqué, “c’est ainsi que nous avons déjà distribué plus de 76.000 gobelets réutilisables à plus de 240 associations”. Une démarche réalisée avec les écoles donc ou avec différents mouvements de jeunesse. L’objectif étant de fournir du matériel réutilisable pour éviter une surconsommation de plastiques jetables.

”Dans le même esprit, nous avons également distribué 22.000 gourdes aux enfants qui fréquentent les écoles de la Ville de Liège”, poursuit Gilles Foret, “ce qui est énorme en termes de quantité. Et nous avons aussi réalisé un gros travail avec les différents services de la Ville de Liège. Des îlots de tri sont présents dans les différents bâtiments communaux et 3.200 gourdes ont aussi été distribuées, à l’ensemble du personnel communal”.

Bâches en fibre de maïs

L’effort fourni touche tous les services… y compris le plus “vert” de tous, celui des plantations. Fort de sa double casquette, échevin de la Transition écologique et échevin de la Propreté publique, Gilles Foret rappelle que depuis quelques années, les bâches utilisées pour couvrir les différentes plantations présentes sur le territoire de la Ville de Liège ne sont plus composées de plastiques mais bien de fibre de maïs.