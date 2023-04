David et Anthony s’introduisent dans le recyparc de Seraing

Jeudi, vers 18 heures, deux hommes, David et Anthony, nés respectivement en 1992 et en 1989, se sont introduits dans le recyparc de Seraing, rue de Marnix, après les heures d’ouverture. Les deux suspects ont alors dérobé des sacs pour les remplir de métaux. Au total, ils ont volé quatre sacs de courses remplis de casseroles, de poêles et de câbles.