Douche froide pour Liberty Steel : le tribunal de l’entreprise rejette toutes les offres

Pour rappel en effet, voici plus de deux ans que les travailleurs de l’entreprise sont en proie au doute ; précisément depuis l’annonce de la faillite de Greensill Capital, banque interne de Liberty Steel. Le groupe Liberty Steel représentait alors 760 travailleurs en région liégeoise (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle). La faillite avait mis en difficulté toutes les entreprises du groupe, l’absence de trésorerie rendant celles-ci inaptes à satisfaire les clients et les fournisseurs. Et après de multiples rebondissements quant à d’éventuelles relances de l’outil, c’est en novembre dernier que la justice liégeoise confirmait le dessaisissement de Liberty Steel sur les deux sites liégeois…

Fin mars, le mandataire désigné par la justice liégeoise, en charge de retrouver un repreneur pour ces activités, avait pu présenter les différentes offres aux délégations des travailleurs. Parmi celles-ci, on retrouvait Arcelor, mais aussi l’italien Marcegaglia, en consortium avec NLMK et un certain… Liberty Steel. Il y a quelques jours, le syndicat plaidait pour une reprise de l’outil par Liberty Steel… Aussi étonnant que cela puisse paraître en effet, Liberty se présentait comme le seul à proposer la reprise de tous les sites mais aussi de tous les travailleurs, sans exception et sans condition.

Sentiment de colère

C’est donc l’incompréhension du côté de la CSC qui dénonce aujourd’hui le fait que “la Présidente du Tribunal n’a pas pris en considération l’élément central dans ce dossier à savoir la préservation d’une activité économique structurante pour la région ainsi que le maintien à l’emploi de 590 travailleurs et ce malgré le soutien affiché de la Région wallonne, via Wallonie Entreprendre (ex-Sogepa), pour l’offre de Galati-Liberty”.

Pour le syndicat chrétien, “le maintien de l’emploi doit être une priorité absolue pour un Tribunal de l’Entreprise. Cela n’a pas été pris en considération. Au-delà de l’incompréhension, cette décision suscite un sentiment de colère. Toutefois, malgré cette décision négative, la CSC rejette ce jugement et reste déterminée à trouver une solution pour la reprise des usines liégeoises et de leur personnel. Tous les acteurs de ce dossier doivent rester mobilisés”.

La CSC précise donc soutenir tout appel à la décision prise, ce jour, par le Tribunal.