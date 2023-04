Interrogé, il a avoué avoir dérobé de la viande au Carrefour de Huy pour un préjudice total de 110 euros. Il a également déclaré avoir volé de l'alcool et du tabac au Colruyt de Andennes pour une valeur de 292 euros. Enfin, il a signalé avoir volé, entre autres, des jouets au Dreamland et au Colruyt de Huy pour un préjudice total de 270 euros. Selon lui, tous ces vols ont été commis sur une période de deux semaines, au mois d'avril.

Le suspect n'a jamais été surpris et a donc décidé de s'autodénoncer pour faire cesser les menaces proférées par ledit groupe. Michaël a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège ce vendredi. Déjà connu des services de police, son dossier a été placé à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt. Un deuxième dossier, dans lequel Michaël est considéré comme "victime", a été ouvert. Une enquête est en cours pour étudier les accusations de menaces et d'extorsions dont a fait part celui-ci.