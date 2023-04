La Cité de la Bière fera son retour à Liège du 4 au 6 mai pour sa 9e édition

La Cité de la Bière, festival liégeois dédié aux microbrasseries, fera son retour du 4 au 6 mai dans la cité ardente, pour sa neuvième édition. Au total, 22 micro-brasseries seront présentes au Musée de la vie wallonne, qui accueillera l'évènement pendant trois jours. Parmi elles, des nouveaux producteurs liégeois, mais aussi des brasseurs des provinces du Luxembourg et de Hainaut, Bruxelles, ainsi que de Pologne. Près de 70 bières, exclusivement issues de brasseries artisanales, seront présentées aux amateurs lors du festival. En parallèle à ces dégustations, il sera aussi possible de participer à des cours de zythologie, discipline qui se consacre à l'étude de la bière, et d'assister à des brassages en direct.