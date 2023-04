Liège : Beau-père condamné pour coups et faits de mœurs

La mère et son nouveau compagnon se sont mariés en 2018 et ont divorcé en juin 2020. Des témoins ont expliqué que l’homme était particulièrement proche de la fillette. Certains ont même soupçonné qu’il se passait quelque chose d’anormal entre eux. Lorsque la jeune fille a eu un petit ami, le beau-père aurait réagi de manière particulièrement excessive et anormalement agressive. La jeune fille a été rejetée par son beau-père, mais aussi par sa mère. La jeune fille alors âgée de 15 ans a été mise à la porte de son domicile du jour au lendemain. La jeune fille a trouvé refuge chez ses grands-parents.

Le 26 juin 2017, l’adolescente a fait une première déposition à la police dans laquelle elle s’est plainte de coups et de harcèlement commis par le suspect. Le 19 juillet 2017, elle a complété sa plainte en indiquant qu’elle avait été victime de faits de mœurs. Il a fallu un certain temps pour que la mère de la jeune fille commence à croire la version de sa fille. Ce n’est qu’en janvier 2021 qu’elle aurait commencé à croire les faits. Elle estime avoir été manipulée par l’intéressé. Une ancienne compagne a été entendue. Elle a déclaré qu’elle avait également trouvé que le suspect avait adopté un comportement anormal avec sa fille. Elle s’était également sentie manipulée.

Salir les victimes

Mais le quinquagénaire a démenti toutes les préventions mises à sa charge et a présenté les deux dames comme des mères déficientes. Il s’est décrit en sauveur. “Je n’ai jamais commis des affaires pareilles”, a indiqué le prévenu. “Je l’ai aidée dans ses études. J’étais face à des parents démissionnaires. C’était comme un bâton à la dérive. Je lui ai demandé si elle voulait que je l’aide dans ses études, elle a accepté. Elle devrait être reconnaissante. Je l’ai aidée alors que ce n’était pas mon rôle. On se disputait avec sa maman parce qu’elle ne remplissait pas son rôle de maman. Même les grands-parents n’en voulaient plus.”

L’homme qui a déjà attrapé la jeune fille par les cheveux, a minimisé les faits. Il a présenté tant la jeune fille que sa maman de manière particulièrement peu sympathique. Alors qu’il s’est décrit comme non-violent, il a déjà été reconnu coupable d’avoir porté des coups à son ex-compagne. “C’était juste une gifle”, a-t-il estimé. Le tribunal a estimé les faits établis. Le parquet a requis l’arrestation immédiate du condamné, mais le tribunal n’a pas fait droit à cette demande.