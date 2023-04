En effet, refusant de se faire contrôler, la suspecte s’est montrée, selon le rapport de police, “hautaine, agressive et insultante”. Elle a ensuite décidé de prendre la fuite. Rattrapée par les agents, qui ont, entre-temps, appelé du renfort, Katherina s’est débattue. Elle a donné des coups de poing, ainsi que des coups de pied, aux policiers et elle s’est tapée, à plusieurs reprises, la tête contre le combi de police.

Au total, il aura fallu cinq policiers pour maîtriser la suspecte et la placer en cellule. Privée de liberté, celle-ci a continué à insulter les policiers de “fils de pute”, de “grosse pute”, avant de déclarer : “Vous êtes de la mafia”.

Quelques instants plus tard, la jeune femme s’est calmée et a confirmé les faits, tout en indiquant, cependant, qu’elle “n’avait pas senti qu’elle avait touché des agents avec ses pieds”. L’un des policiers a, néanmoins, dû se rendre à l’hôpital car il souffre d’une grosse bosse au niveau de la tête. Celui-ci souffre d’une interruption de travail de deux jours. Lorsque la police lui a demandé pourquoi elle avait pris la fuite, la suspecte a déclaré : “J’allais aller jeter ma cannette donc je ne pensais pas nécessaire de me faire contrôler”.

Katherina a été déférée au parquet de Liège vendredi.