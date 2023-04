”Mieux informer les Liégeois sur leurs droits sociaux”

Non sans rendre hommage à André Verjans, véritable cheville ouvrière de l’action sociale au sein d’Écolo puis Vert Ardent, lui qui a notamment œuvré à mettre à l’agenda la question de “précarité énergétique", bien avant la crise, "le groupe Vert Ardent a voulu saisir l’opportunité de ce changement pour mettre en avant certaines questions importantes liées aux politiques sociales à Liège”, indique aujourd’hui le nouveau chef de groupe… Des politiques sociales qui doivent donc être à la hauteur de la tâche, dans une ville comme Liège où un Liégeois sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et où l’on compte 12.000 personnes émargeant au CPAS. “Un chiffre qui a explosé après 2015”, rappelle Matthieu Content, lorsque le gouvernement a mis fin au chômage de longue durée en limitant les allocations d’insertion.

Si les élus Vert Ardent s’accordent sur l’évolution positive de la gestion du CPAS à Liège, au niveau des nominations des travailleurs notamment ou de la gestion pure de l’outil, Matthieu Content souligne néanmoins “la nécessité d’un vaste plan communal d’information sur les droits sociaux à Liège”. En effet, pour le chef de groupe, “de nombreuses situations problématiques pourraient être évitées ou atténuées si les citoyens étaient mieux informés sur leurs droits sociaux y compris en matière d’énergie”. La récente mesure du CPAS, visant à élargir le tarif social pour les factures énergétiques, n’aurait d’ailleurs pas entraîné la vague de demandes attendue… par manque d’information ? La question est posée. Un travail d’information qui doit être “systématisé”, via le passage de l’agent de quartier… et par un plan intégré Ville CPAS, insistent les élus.

Autre bémol pointé du doigt : “l’augmentation de 2,5 % de la dotation au CPAS pour 2023”… seulement ! Si les conseillers Vert Ardent estiment, comme la majorité, que la part fédérale du financement des CPAS, de l’ordre de 70 %, devrait être revue à la hausse, ils estiment aussi que la dotation communale liégeoise doit, au minimum, suivre l’index, à l’instar de cette hausse de 16 % observée au niveau de la dotation de police.

Enfin, Vert Ardent demande au CPAS “de redéfinir sa stratégie en ce qui concerne son patrimoine” ; dans le cadre de la vente de biens immobiliers ou des terres notamment. “Depuis le début de la législature, la majorité assure que la ceinture alimentaire et l’ASBL Terre en Vue sont associées à ces opérations mais des informations récentes semblent démontrer le contraire”. Participer à la souveraineté alimentaire dans ce genre d’opération, en s’assurant que de petites structures respectueuses et éthiques puissent répondre aux critères de vente est un plus qu’un service public doit pouvoir garantir, concluent André Verjans et Matthieu Content.