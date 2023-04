Oupeye : L’entraîneur avait des relations ambiguës avec des mineures

L’homme a d’abord évolué au sein du club d'Oupeye avant de se faire éjecter après avoir adopté des comportements inappropriés avec plusieurs mineurs d’âge du club. Il a ensuite évolué au sein du club de Lontzen avant que les membres du club d’Oupeye préviennent à leur tour ceux de Lontzen. À cet endroit, en 2018, Nathan avait commencé le même type de pratiques pour le moins ambiguës avec une jeune fille âgée de 15 ans alors qu’il était lui-même âgé de trente ans !

La fédération de badminton a été avertie et Nathan a été écarté de manière immédiate. “Quelqu’un a gentiment prévenu la fédération pour que je sois suspendu”, a indiqué le suspect devant les enquêteurs. La juge lui a demandé s’il se considérait comme une victime. “Oui, je suis une victime, bien sûr. Avant d’être jugé, je suis présumé innocent aussi. Je ne voyais pas pourquoi je perdais mon travail.” La juge lui a répondu que c’était peut-être pour un principe de précaution… “Je ne suis pas d’accord”, a répondu le trentenaire. “On n’était pas certain qu’il y aurait autre chose. J’étais plus jeune.”

Les présidents de club ont réagi

Les témoins et les jeunes filles ont tous décrit les mêmes méthodes. Nathan s’intéressait de près aux joueuses. Il commençait par leur faire des compliments concernant leur jeu. Il les contactait grâce aux réseaux sociaux. il tenait des propos à caractère sexuel. Il poursuivait par leur faire des compliments sur leur physique. Il les conduisait à des tournois. Il leur déclarait qu’il était en train de tomber amoureux avant de les relancer jusqu’à obtenir de les voir en privé, notamment à son domicile. Il prenait bien soin de dire aux jeunes filles qu’elles devaient mentir est garder leurs rendez-vous secrets. Il doit répondre d’avoir commis de la débauche de mineures et des attouchements sur trois jeunes filles âgées de 13, 14 et 15 ans. “C’était de simples amourettes”, a estimé l’intéressé. “Je ne choisissais pas mes copines en fonction de leur âge, mais bien des affinités. Il n’y avait aucun souci. Je ne voyais pas le problème à cette époque-là.”

Le prévenu a démenti certains des faits mis à sa charge. “Je me sens coupable de ne pas avoir réussi à mettre fin aux faits”, a indiqué une plaignante. “Ses actes ont des conséquences sur le long terme. Je veux m’assurer qu’il n’y ait plus d’autres victimes. Ma place de victime a chaque fois été remise en cause. Jamais je ne menacerais personne de me suicider comme il l’a fait. Il m’a imposé de porter des responsabilités qu’une enfant de 14 ans n’a pas à porter.” Une deuxième jeune fille a expliqué qu’elle avait rencontré Nathan alors qu’elle avait 15 ans. “La seule chose que je peux me reprocher c’est d’être tombée dans son piège. C’est un vrai manipulateur. Il a profité de la naïveté d’une ado de 15 ans. Il avait les mots pour me rassurer et me manipuler. Il avait réponse à tout. Il savait très bien ce qu’il faisait alors que moi je ne savais rien du tout.”

La troisième jeune fille, pour laquelle Nathan dément tout rapprochement a également tenu à donner sa version. “Je vous demanderais juste de relire le dernier message qu’il m’a envoyé. Il me demandait d’effacer les messages parce que l’on se doutait de ce qu’il se passait. S’il ne s’est rien passé, de quoi devrait-on se douter ? J’avais 13 ans, il en avait 25…” L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute. Le dépassement du délai raisonnable. Il a demandé au tribunal d’accorder une simple déclaration de culpabilité, une suspension du prononcé ou un sursis.