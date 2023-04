Le “réseau points-noeuds”, vous le connaissez tous, peut-être sans le savoir. En effet, ce croisement de routes, qui a “révolutionné la pratique du vélo tourisme”, se distingue par de simples numéros qui permettent de suivre un parcours au moyen de balises et de panneaux indiquant la direction à emprunter. En moyenne, la distance entre chaque balise est de cinq à huit kilomètres.

La distance moyenne entre les balises est de 5 à 8 kilomètres. ©DR

Un bonheur pour tous les amateurs de cyclisme et de nature, qui peuvent, désormais, parcourir près de 1 700 kilomètres de sentiers balisés rien que dans la région de Liège.

Un véritable compagnon de route

”Après plusieurs cartes réalisées avec différents territoires pour thématique, nous voulions réunir l’ensemble du réseau sur un seul et même document”, plaide Claude Klenkenberg, président de la Fédération du Tourisme. “Par facilité pour les nombreux utilisateurs du réseau en points-noeuds, mais aussi afin de marquer le coup après tant d’efforts fournis”, conclut-il.

Un travail de longue haleine puisque la Province développe ce réseau depuis 2017, tout en s’inscrivant dans une démarche écologique et durable, qui promeut la mobilité douce.

Une équipe d’ouvriers en charge de ce réseau s’occupe d’ailleurs régulièrement de l’entretien de celui-ci, ainsi que du remplacement des balises abîmées ou disparues, pour assurer une bonne qualité de parcours.

Des balades sur mesure

Outre sa simplicité d’utilisation, l’autre force de ce réseau est d’être connecté au reste de la Wallonie, mais aussi aux pays et aux régions frontaliers, comme l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Flandre. Il s’appuie, le plus souvent, sur la colonne vertébrale du RAVeL (Réseau Autonome des Voies Lentes) et permet de pratiquer un vélo tourisme “sur mesure” à destination des sportifs comme des familles.

Un vélo tourisme facilité par les nombreuses propositions de balades de la Province. En effet, sur le site officiel de la Fédération, pas moins de 62 itinéraires sont “prêts à l’emploi”, qu’ils soient linéaires, en boucle, ou qu’ils soient combinés avec d’autres moyens de locomotion douce comme le train. Alors enfourchez votre deux-roues et partez à l’aventure, sans même quitter les terres liégeoises.

Pourquoi ne pas pédaler jusqu’au Domaine de Wégimont ?

Ce 29 avril, le Domaine provincial de Wégimont rouvre ses portes pour le début de la saison. Jusqu’au mois de septembre, ce joyau touristique, situé aux abords du plateau de Herve, sur la commune de Soumagne, vous propose de nombreuses activités en plein air. Piscines, mini-foot, minigolf, pêche et canotage, il y en a pour tous les goûts. Cette saison, le Domaine compte une nouveauté : le FOOTILO, un mélange de foot et de golf, dans le bel arboretum de la propriété.

Le Domaine de Wégimont ouvre ses portes à partir du samedi 29 avril. ©DR

Une raison de plus de pédaler à toute allure !