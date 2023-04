Chaudfontaine : les sinistrés ont quitté le terrain “Magotteaux”

30 logements modulaires étaient installés sur le site pour reloger les victimes des inondations. ©MICHEL TONNEAU

Une nouvelle page se tourne donc pour la commune dont les marques de la catastrophe disparaissent progressivement, au fil de sa reconstruction. Le conseil communal a également voté le lancement du marché pour rénover la Maison Sauveur, endommagée suite aux inondations. Les travaux comprennent la remise en l’état de tout le rez-de-chaussée tel qu’il était en avant les inondations (murs, sols, plafonds, électricité, chauffage, WC…), et prévoient de rendre la cage d’escalier résistante au feu.

Témoin muet des injustices infligées à Simon Sauveur, sa vielle maison dresse aujourd’hui encore sa silhouette trapue au pied de la colline. Véritable demeure du XXVIIe siècle, elle a été construite dans le Parc des sources actuel. Elle accueille une exposition permanente sur "L’Histoire de Chaudfontaine, ville thermale". ©MICHEL TONNEAU

Mise à jour du plan d’urgence

Afin de mieux répondre en cas d’urgence, le conseil communal a également voté à l’unanimité la mise à jour du plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) de la commune de Chaudfontaine ainsi que le plan particulier “inondations” (PPUI). Ces plans, conçus pour préparer à une situation d’urgence, comportent diverses mesures et procédures à exécuter lorsqu’une crise se produit. Les plans d’urgence permettent ainsi aux autorités et aux services de secours de rapidement mobiliser du personnel et du matériel lors d’une situation d’urgence, afin de protéger les personnes, animaux et biens impliqués. Outre le plan général d’urgence et d’intervention qui décrit la collaboration entre les différents acteurs, chaque discipline concernée par la crise réalise aussi son propre plan d’intervention : service de secours, médicaux, Police, logistique, communication de crise. Notons que le plan général de Chaudfontaine existe depuis le 19 mars 2008 et est désormais révisé tous les six mois. Le personnel administratif des disciplines concernées “suit également un plan de formation pour les situations d’urgence. Des exercices sont prévus chaque année”, précise la commune.