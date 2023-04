Huy : des étudiants apprennent l’électricité et la programmation sur le jeu Minecraft

Alors, ce dernier a eu une idée : en plus des notions théoriques et des exercices pratiques sur des circuits concrets en classe, il a décidé d’emmener ses élèves “dans” le jeu Minecraft, un jeu vidéo qui consiste à placer des blocs puis de vivre des aventures dans les décors ainsi créés. Et une version de ce jeu permet justement de “démystifier le monde de l’électricité, comprendre le fonctionnement de composantes électriques, analyser et construire des circuits et comparer ceux-ci avec des circuits et des composantes électriques de la vie réelle”, promet le concepteur. “J’ai conçu quelques leçons sur Minecraft pour aborder des notions d’électricité mais aussi de programmation : je leur donne des fiches avec des réalisations virtuelles à faire, des circuits électriques à connecter entre eux. Le fait de faire tout ça sur Minecraft, ça renforce la motivation des élèves. Certains ne connaissaient pas du tout le jeu mais d’autres sont 20 fois meilleurs que moi !”, s’amuse Jeffrey Parmentier.

Un plus à l’enseignement classique

Les élèves observent et expérimentent parfois en groupe, souvent en duo ou en trio et même seuls, “chacun de son côté, chacun à son rythme”. “Il n’y a que 2-3 mois que j’ai commencé à leur proposer ça mais ça me permet de dégrossir des leçons sur des sujets qui ne les intéressent pas, assure l’enseignant. Ça apporte un plus à l’enseignement classique. Je me rends compte qu’ils se sont davantage intéressés à l’électricité et que certaines choses ont été mieux comprises que d’habitude.”

En parallèle, quand ils ont fini leur travail du jour ou une fois rentrés chez eux, les élèves ont commencé à recréer leur école dans le jeu. Pour organiser des visites virtuelles de leur établissement, par exemple. Et les jeunes ont poussé le souci du détail plutôt loin puisqu’ils ont aussi décidé de modéliser les rues avoisinantes, la gare de Huy… sur base d’images issues de Google Maps ou de visites (avec photos) sur le terrain. “On va l’étoffer d’année en année, peut-être qu’on va ainsi aller jusqu’au fort ou même plus loin, sourit Jeffrey Parmentier. Des profs de géo de l’école sont aussi venus me voir pour travailler sur le jeu. Je ne sais pas encore ce qu’ils vont en faire” mais il y a clairement un intérêt de leur part. De capter l’attention de leurs élèves et de les amener au concret (“faire du concret les rend fiers de ce qu’ils font”) par le biais d’un canal virtuel, le jeu vidéo, qu’ils connaissent généralement bien. Et gageons que ces informaticiens en herbe vont faire des émules puisque la section “Technicien en informatique” sera accessible dès la 4e secondaire dès septembre prochain.