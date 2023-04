Inondations : plus de 30 % des parcelles déjà acquises dans les “campings permanents”

Pour rappel en effet, une enveloppe de 19 millions a déjà été annoncée pour la vallée de l’Ourthe ; elle est destinée à réaliser des travaux prioritaires pour “faire face aux inondations”. Et ce, notamment au niveau des anciens campings où la création d’une zone humide est prévue, afin de mieux absorber la montée des eaux… “La création d’une zone d’immersion temporaire dans les domaines, qui est un espace naturel où se répandent les eaux lors du débordement de l’Ourthe, permet de rendre le territoire plus résilient en cas de fortes crues et d’assurer la sécurité des personnes, tant sur les parcelles acquises par la Commune que dans les villages situés en amont et en aval de ces zones”, rappelle au passage le Collège.

Mais pour créer cette zone humide, l’acquisition d’une multitude de parcelles privées est donc aussi une étape nécessaire. Et à en croire les autorités, les opérations avancent bien…

En effet, avec les fonds garantis par la Région wallonne (Esneux bénéficie d’un droit de tirage de plus de 3,1 millions sur les 25 millions garantis par le Gouvernement wallon en 2022, pour acquérir certains biens immobiliers dans des zones sensibles aux inondations), la Commune d’Esneux “propose aux propriétaires, notamment de deux zones qualifiées de Plan Habitat permanent, les Domaines Aval de l’Ourthe et Pont de Mery, d’acquérir leur parcelle et leur bien via le système de gré à gré. Afin de correspondre au mieux à la réalité, une estimation de la valeur du bien immobilier avait préalablement été réalisée par un notaire”.

Actuellement, au niveau dans les domaines de l’Aval de l’Ourthe et Pont de Méry (depuis le lancement du plan HP) “la Commune a déjà acquis 32,7 % des parcelles dans les domaines, 12 % sont en cours d’acquisition, 8,8 % sont des dossiers qui pourraient se débloquer, et 44,3 % sont des dossiers qui connaissent des difficultés (succession inconnue, pas de réponse des propriétaires, …). Enfin, il n’y a que 2,2 % de parcelles qui sont concernées par un refus catégorique des propriétaires”.