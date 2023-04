Le renouvellement des aiguillages à Liège-Guillemins, un chantier d'1,2 million

Un chantier de grande ampleur où rien n'est pris à la légère. “C’est un des plus beaux chantiers qu’on n’ait jamais réalisé dans la région”, déclare Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. "Tout est calculé aux deux millimètres près, c’est comme un géant puzzle”, ajoute-t-il.

Un chantier d’une durée de six week-ends qui, même s’il chamboule quelque peu les habitudes des voyageurs, représente un "réel investissement”, explique Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité. "Le rail est le deuxième plus gros investissement de la législature fédérale après l’énergie, il représente un budget de 1,7 milliard, détaille-t-il. Nous sortons d’une période où nous n’avons pas investi dans le réseau et il est maintenant temps de le renforcer”.

Comment ? En remplaçant les aiguillages en bois vieux de 20 ans qui, avec les 200 trains qui les empruntent quotidiennement, ne permettent plus un trafic suffisamment sécurisant et optimal.

"On change les aiguillages mais il est important de dire qu’on les modernise également”, insiste le porte-parole. "Ces traverses en béton, et non plus en bois, exigeront moins d’attention, un entretien moins régulier, et assureront donc une meilleure fiabilité du rail et un plus grand respect des horaires, ce qui devrait ravir davantage les utilisateurs”, confie Nicolas Kinet, ingénieur en charge du chantier.

Une bonne nouvelle pour le tourisme liégeois ?

Gilles Foret, échevin de la Mobilité à la Ville de Liège, se réjouit de ce nouveau réseau, qui vient s’ajouter “au tram de demain, et qui étoffe un peu plus l’offre en matière de transport public”.

Les petits couacs du week-end dernier, avec quelques centaines de voyageurs sur les quais visiblement trop petits de la gare d’Angleur, sont donc "des désagréments inévitables pour avoir, plus tard, un réseau à la hauteur des attentes des utilisateurs liégeois”, déclare Georges Gilkinet.

À noter que, depuis le week-end passé, la SNCB a dépêché de nombreux agents Securail afin de “guider au mieux les voyageurs au sein de la gare d’Angleur et de fluidifier au maximum le trafic”.

Des bus de remplacement sont mis à disposition des navetteurs et une ligne, normalement exclusivement destinée au transport de marchandise, a été dégagée pour acheminer, le temps du chantier, les utilisateurs jusqu’à Bruxelles, en passant par Voroux, ce qui augmente également la fluidité du trafic.

Des moyens techniques impressionnants

Au-delà des dizaines d’ouvriers travaillant jour et nuit sur place, Infrabel a fait appel a de gros moyens techniques pour acheminer, jusqu’à Liège, à l'aide d'un train, les aiguillages, fabriqués dans des ateliers carolos.

Nouveaux aiguillages en gare des Guillemins. ©DR

Après un week-end de démontage des sept anciens aiguillages à remplacer, Infrabel doit maintenant en positionner cinq, entre samedi et dimanche. Pesant chacun jusqu’à 40 tonnes, une grue "immense” a dû être utilisée pour l’occasion, "la seule grue de cette taille de la société Infrabel”.

Les quatre prochains week-ends serviront à la pose des deux derniers aiguillages, ainsi qu’au renouvellement de 300 mètres de voies courantes environnantes. La signalisation doit également être modifiée et les traverses des aiguillages doivent être enterrées sous du ballast pour protéger au mieux ce nouveau matériel.

Un chantier qui perturbera encore pendant quelques jours les trajets des navetteurs mais qui, selon le ministre Gilkinet, constitue "un investissement à long terme, autant d’un point de vue économique que touristique”. Et de conclure : “Ce n’est pas juste une grosse somme, il y a aussi du concret”.