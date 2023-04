L’entretien des haies et la valorisation des produits de taille favorisés au Pays de Herve

Consciente notamment que les haies "basses ou historiques (NDLR: et on pense inévitablement aux bocages du Pays de Herve) ont besoin d’entretiens plus importants et réguliers que les haies libres", la Wallonie cofinancera le coût de l’entretien durant les trois premières années, avec une participation située entre 50 et 70% "à concurrence du nombre d’heures de fonctionnement des machines et du nombre de kilomètres taillés sur base annuelle". Un matériel adapté et des entretiens plus espacés devront être favorisés, dans le respect de la nature et dans "la prise en compte de la période de nidification".

Pour le volet "valorisation des déchets verts dans une perspective d’économie verte et circulaire", différentes filières sont déjà envisagées: litière animale, production de compost, valorisation énergétique, etc.

"Cet appel à projets réaffirme le soutien aux planteurs en leur fournissant des dispositifs d’aide concrets pour l’entretien des haies. En outre, les projets sélectionnés mettent l’accent sur la valorisation des produits issus des haies, qui constituent des ressources d’une richesse incroyable dans toute une série de secteurs (agricole, énergétique, etc.)", souligne la ministre Céline Tellier par voie de communiqué.

Est ainsi retenu comme lauréat le projet Agra-Ost, qui s’étire sur les communes de Raeren, Eupen, Lontzen et La Calamine, en collaboration avec le GAL du Pays de Herve et les communes partenaires (soit Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt, Baelen ayant aussi rejoint le GAL du Pays de Herve ces dernières semaines).