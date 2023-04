Les Liersois ont tranché : la nouvelle plaine multisport est nommée après Ida Fassotte

Au cœur de l’entité, Liers fait peau neuve avec sa nouvelle plaine de jeux multisports, rue Emile Lerousseau. Ce samedi 29 avril l’inauguration officielle de la plaine flambant neuve a eu lieu en présence des élus communaux et des riverains. Ces derniers ont pu s’exprimer librement sur le nouveau nom donné au lieu, et c’est une femme bien connue des Liersoises et Liersois que ces derniers ont décidé de mettre à l’honneur.