Une grande première sur le territoire liégeois, qui compte de nombreux artistes, qui souhaitent que cette soirée soit “inclusive, avec pour objectifs de créer un nouvel espace d’expression pour la communauté queer liégeoise”, annonce l’organisation.

Des artistes 100 % liégeois.e.s

Les sept artistes qui performeront à cette soirée sont tous issus de Liège et performent désormais à Bruxelles ou même à Paris. Le casting se compose, entre autres, de la gagnante de “Drag Race Belgique”, Drag Couenne, et de deux autres queens de l’émission, Peach et Edna Sorgelsen.

”Ces artistes ont quitté leur ville natale, dans laquelle leurs identités n’étaient pas en sécurité, pour aller s’installer ailleurs et vivre selon leurs propres codes”, confie l’organisation. “Malgré une certaine appréhension, iels se rassemblent, pour la toute première fois, pour donner à Liège une nouvelle impulsion créatrice dans l’espoir de changer les mentalités et empêcher que la violence qu’iels ont subie ne soit perpétrée sur d’autre”, ajoute Morphae, artiste qui performera ce même soir.

C’est dans la boîte

La scénographie simple se base sur une boîte transparente, métaphore des présentoirs muséaux dans lesquels sont protégées mais enfermées les œuvres d’art mais également en référence directe à la fécondation in vitro, technique de PMA toujours plus ou moins controversée pour les couples et les parents LGBTQIA +.

Au total, sept artistes performeront sur scène. ©In Vitro

Rendez-vous le 6 mai dès 20 heures, au Reflektor, pour célébrer cet art qui mériterait à être connu d’un plus grand public. Toutes les informations sur ce show sont à retrouver sur la page Facebook de l’événement.