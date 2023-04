En effet, le Hutois (forcément) Axel Marchand vient de lancer un breuvage sobrement appelé "Gin de Huy". "Je ne me suis même pas demandé quel nom j’allais lui donner, déclare le principal intéressé. C’est venu tout seul." Le nom a beau s’être imposé naturellement, il n’est pas pour autant innocent. "Avec le Gin de Huy, j’ai envie de redorer le blason de la ville, qu’on entende autre chose que ces histoires de drogues, de vols, de violence..."

Gin de Huy, oui. Fabriqué à Huy, non. "Il n’y a malheureusement pas de distillerie ici. Je me suis donc tourné vers la distillerie du Fays, à Sprimont. Ils ont été très à l’écoute. Je suis vraiment content du résultat final."

Et le résultat final, c’est un gin à la clémentine et à l’estragon. Des produits qui n’ont rien à voir avec Huy. Quoique. "Mes parents, qui ont tenu les Caves d’Artois pendant longtemps, fabriquaient de l’alcool d’estragon quand ils étaient plus jeunes. C’est d’ailleurs ma maman qui m’a suggéré de faire du gin à l’estragon. Et puis, j’ai cherché le produit qui accompagnait le mieux l’estragon, et j’ai trouvé que ça matchait parfaitement avec la clémentine."

Mais ce qui donne vraiment son identité au Gin de Huy, c’est son packaging. On peut en effet voir sur la bouteille une photo de la ville, prise depuis le pont de l’Europe. "Elle a été réalisée par Scraboutcha, un artiste hutois."

Une soirée découverte le 5 mai

Et ce n’est d’ailleurs pas la seule collaboration d’Axel Marchand avec des Hutois. "À l’occasion de la fête des mères, Daisy Flowers (NDLR : un fleuriste situé à deux pas de la Grand-place) va proposer un pack composé d’une bouteille de gin et d’un bouquet de fleurs." Mais avant de retrouver le Gin de Huy chez Daisy Flowers, et dans d’autres commerces hutois, les curieux pourront le déguster une première fois le 5 mai prochain à l’occasion des OriGINales. "C’est une soirée découverte qui aura lieu à la Ferme du château d’Ahin", conclut Axel Marchand.