Jalhay : inauguration du Pont Nolay, rénové grâce aux amis français

Après les inondations de 2021, la petite ville de Nolay, en Bourgogne, a voulu aider Jalhay, commune avec laquelle elle est jumelée depuis 1997. Après discussion, il a été proposé de participer à la rénovation d’une des nombreuses passerelles emportées lors de la crue. En concertation avec son conseil municipal, Nolay a donc fait don de 3 000 €. Ce pont, réparé par les fameux Bénévoles du lundi (qui entretiennent et restaurent un grand nombre de sentiers) et situé sur la promenade de la Hoëgne, a été officiellement inauguré ce dimanche 30 avril, en présence d’une petite délégation nolaytoise, du maire Jean-Pascal Monin et du comité de jumelage jalhaytois. La structure a évidemment été baptisée “Pont Nolay”.